Advertisement

لبنان

قبيل أشهر من موعد التجديد لـ"اليونيفيل".. "حزب الله" يحرّك الاهالي لايصال رسائله

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-05-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1367386-638841028026456402.jpg
Doc-P-1367386-638841028026456402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيكون لبنان في آب المقبل أمام استحقاق مفصلي يتمثل بالتجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، الا ان ما يحصل مع هذه القوات بشكل يومي في الجنوب، قد يضع هذا الاستحقاق في خانة الخطر.
Advertisement
وتشير مصادر سياسية متابعة الى ان الاعتداءات المتكررة من قبل ما يسمى "الاهالي" على القوات الدولية مؤشر خطير للرسائل التي يريد "حزب الله" ان يوصلها الى الداخل والخارج على حد سواء، خصوصاً وان هذا الامر مرتبط بشكل أساسي بتطبيق القرار 1701  وقدرة الدولة على الامساك بزمام الامور والسيطرة على الارض.
وتعتبر المصادر "أن الدولة اللبنانية ومجلس الأمن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإبقاء على اليونيفيل بموجب القرار 1701 وتمكينها من القيام بمهامها من دون أي عوائق من قبل أي طرف كان، وإما سحبها وتحمل عواقب هذه الخطوة".
وعليه تشدد المصادر على ان الفترة الفاصلة عن موعد التجديد ستكون حاسمة في هذا الاطار، وفي مدى قدرة الدولة على اظهار نفسها قادرة أمام المجتمع الدولي الذي لن ينتظر طويلاً.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هذه هي ابعاد الصدامات المتنقلة في الجنوب بين "اليونيفيل" و"الاهالي"؟
lebanon 24
29/05/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لا موعد قريباً لطرح ملف سلاح" حزب الله"
lebanon 24
29/05/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة "غير عادية" إلى "حزب الله"
lebanon 24
29/05/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اعتراض دورية لليونيفيل في عيناتا من قبل الاهالي
lebanon 24
29/05/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-05-29
03:12 | 2025-05-29
03:05 | 2025-05-29
02:53 | 2025-05-29
02:52 | 2025-05-29
02:30 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24