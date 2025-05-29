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لبنان

"بؤرة أمنية" خطيرة في بيروت.. "تجار المخدرات" يسيطرون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-05-2025 | 01:45
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تحدّثت مصادر فلسطينية عبر "لبنان24" عن "وضعٍ أمني" غير مستقر يُحيط بمخيم شاتيلا في بيروت لاسيما أنَّ المتمركزين فيه هم تجار مخدرات من جهة، وآخرون من جنسيات غير عربية من جهة أخرى ويُعتبرون من الأشخاص الخطيرين هناك.
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وأوضحت المصادر أنَّ مسألة إخراج هؤلاء المطلوبين من تلك المنطقة ستكون أمراً صعباً، مشيرة إلى أن الحل لهؤلاء إما التوقيف وإما تصفيتهم، وتابع: "كل ذلك يعني عمليات أمنية.. ففي حال تم تسليم السلاح الفلسطيني من المنظمات الموجودة، من سيقول للمطلوب غير اللبناني أن يسلم سلاحه؟ إن هذا الشخص يعتبر متحصناً في المكان الذي يتواجد فيه كما أن تجار المخدرات هم الذين يتحكمون بمفاصل المخيم".
المصادر قالت أيضاً إنَّ مخيم شاتيلا يعتبر بؤرة أمنية خطيرة لا يمكن التعامل معها باستخفاف، لافتة إلى أنَّ المطلوب حملة أمنية لتطهير تلك الأماكن وتعزيز شبكة الحماية الداخلية ضمنها لمنع تمركز أي مطلوب داخلها لاحقاً.
 
المصدر: لبنان 24
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