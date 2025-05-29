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لبنان
في قضاء الكورة.. اختتام انتخابات رؤساء مجالس البلدية
Lebanon 24
29-05-2025
|
02:19
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اختتمت العملية
الانتخابية
لرؤساء
المجالس البلدية
في
قضاء الكورة
، بإشراف القائمقام
كاترين الكفوري
في سرايا اميون.
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عن بلدية النخلة فاز الأمير
جمال رشيد
الأيوبي
رئيسا والياس حنا الاغا
نائبا للرئيس
.
عن بلدية كفرقاهل
أسعد
توفيق محفوظ رئيسا و امال جميل يعقوب نائبا للرئيس.
عن بلدية زكرون
ايلي
جورج الحلو
رئيسا والدكتور ايلي عصام
العلم
نائبا للرئيس.
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