في قضاء الكورة.. اختتام انتخابات رؤساء مجالس البلدية

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اختتمت العملية لرؤساء في ، بإشراف القائمقام في سرايا اميون.عن بلدية النخلة فاز الأمير رئيسا والياس حنا الاغا .عن بلدية كفرقاهل توفيق محفوظ رئيسا و امال جميل يعقوب نائبا للرئيس.عن بلدية زكرون رئيسا والدكتور ايلي عصام نائبا للرئيس.