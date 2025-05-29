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لبنان

في قضاء الكورة.. اختتام انتخابات رؤساء مجالس البلدية

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:19
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اختتمت العملية الانتخابية لرؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة، بإشراف القائمقام كاترين الكفوري في سرايا اميون.
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عن بلدية النخلة فاز الأمير جمال رشيد الأيوبي رئيسا والياس حنا الاغا نائبا للرئيس.

عن بلدية كفرقاهل أسعد توفيق محفوظ رئيسا و امال جميل يعقوب نائبا للرئيس. 

عن بلدية زكرون ايلي جورج الحلو رئيسا والدكتور ايلي عصام العلم نائبا للرئيس. 
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