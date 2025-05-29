حادث مروع.. انحراف سيارة وانزلاقها إلى الوادي على طريق كفردجال (صور)

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انحرفت سيارة عن مسارها على طريق كفردجال شوكين في وانزلقت الى الوادي ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".ويعمل على نقل الإصابات الى المستشفى للمعالجة.