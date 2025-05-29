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لبنان

حادث مروع.. انحراف سيارة وانزلاقها إلى الوادي على طريق كفردجال (صور)

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:19
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انحرفت سيارة عن مسارها على طريق كفردجال شوكين في النبطية وانزلقت الى الوادي ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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ويعمل الصليب الاحمر على نقل الإصابات الى المستشفى للمعالجة. 
 
 
 
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