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لبنان

ملف "Starlink".. بين عون والحاج

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:52
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الاتصالات شارل الحاج.
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وعرض الحاج مع عون برنامج عمل الوزارة والمشاريع الجاري إعدادها وتطرّق إلى التعاون مع Starlink.

 
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