قوى الأمن: مطلوبان في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

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صدر عن - العامة البلاغ الآتي:"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الكثيفة، تمكنت مفرزة استقصاء في وحدة في محلتي وتمنين التحتا، من توقيف كل من: ج. ب. (مواليد عام 1987، فلسطيني) بحقه مذكرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة وم. خ. (مواليد عام 1987، سوري) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة. كما ضُبط في حوزة الأول كميّة من المواد المخدّرة.تم تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة المختص".