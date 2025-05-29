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لبنان

قوى الأمن: مطلوبان في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الكثيفة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في محلتي تعلبايا وتمنين التحتا، من توقيف كل من: ج. ب. (مواليد عام 1987، فلسطيني) بحقه مذكرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة وم. خ. (مواليد عام 1987، سوري) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة. كما ضُبط في حوزة الأول كميّة من المواد المخدّرة.

تم تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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