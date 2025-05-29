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لبنان

مصدرها الجانب السوري.. جريح جراء سقوط قذيفة من نوع "شيلكا "في عكار

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:56
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افادت مندوبة "لبنان 24 " بسقوط قذيفة من نوع "شيلكا "في بلدة الدوسة في عكار، مصدرها  الجانب السوري.
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وأسفر سقوط القذيفة عن إصابة المواطن أيمن الشيخ بشظايا في كتفه، وحالته حرجة.
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