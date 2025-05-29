مصدرها الجانب السوري.. جريح جراء سقوط قذيفة من نوع "شيلكا "في عكار

افادت مندوبة " " بسقوط قذيفة من نوع "شيلكا "في بلدة الدوسة في ، مصدرها الجانب السوري.

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وأسفر سقوط القذيفة عن إصابة المواطن بشظايا في كتفه، وحالته حرجة.