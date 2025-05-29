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لبنان

جمعية تجار صيدا وضواحيها هنأت بحلول عيد الأضحى المبارك.. وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:01
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هنأت " جمعية تجار صيدا وضواحيها " اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، بحلول عيد الأضحى المبارك، وأعلنت تمديد فتح الأسواق ليلاً بدءاً من السبت وحتى عشية العيد .
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وقالت في بيان:"يحل عيد الأضحى هذا العام في وقت لا يزال لبنان يعيش تداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة عليه والتي طالت البشر والحجر والإقتصاد، ويتلمس الطريق والوسيلة والتمويل لرفع آثار العدوان واعادة الإعمار .

واننا نعول كثيراً على حكمة وقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، في العمل من أجل حماية لبنان وفرض سيطرة الدولة وحدها على كل الأراضي اللبنانية ".

واذ توقعت أن يكون  "موسم الصيف واعداً سياحياً ، لاسيما مع بدء توافد السواح والمغتربين "، اشارت الى ان "تباشيره  بدأت مع عودة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الى لبنان لما تمثله من تأكيد لعودة الثقة بلبنان وحرص على استعادته لعافيته ودوره وافضل العلاقات مع اشقائه العرب ومع اصدقائه في العالم" .

 و اذ هنأت بفوز  المجلس البلدي  الجديد، املت  أن "يضع في صلب أولوياته استكمال تأهيل الوسط التجاري وتنظيمه ووضع حد لكل المخالفات والتعديات، ضمن خطة متكاملة تضمل ايضاً العمل على اعادة وضع وتثبيت موقع ودور المدينة على الخارطة السياحية في لبنان والعالم وبما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والإقتصادية والإنتقال بالمدينة الى مرحلة جديدة من النهوض والإزدهار".
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