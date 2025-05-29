جمعية تجار صيدا وضواحيها هنأت بحلول عيد الأضحى المبارك.. وهذا ما أعلنته

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هنأت " وضواحيها " اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، بحلول المبارك، وأعلنت تمديد فتح الأسواق ليلاً بدءاً من السبت وحتى عشية العيد .وقالت في بيان:"يحل عيد الأضحى هذا العام في وقت لا يزال يعيش تداعيات الحرب الغاشمة عليه والتي طالت البشر والحجر والإقتصاد، ويتلمس الطريق والوسيلة والتمويل لرفع آثار العدوان واعادة الإعمار .واننا نعول كثيراً على حكمة وقيادة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة القاضي ، في العمل من أجل حماية لبنان وفرض سيطرة الدولة وحدها على كل الأراضي ".واذ توقعت أن يكون " واعداً سياحياً ، لاسيما مع بدء توافد السواح والمغتربين "، اشارت الى ان "تباشيره بدأت مع عودة الأشقاء في الى لبنان لما تمثله من تأكيد لعودة الثقة بلبنان وحرص على استعادته لعافيته ودوره وافضل العلاقات مع اشقائه العرب ومع اصدقائه في العالم" .و اذ هنأت بفوز المجلس البلدي الجديد، املت أن "يضع في صلب أولوياته استكمال تأهيل الوسط التجاري وتنظيمه ووضع حد لكل المخالفات والتعديات، ضمن خطة متكاملة تضمل ايضاً العمل على اعادة وضع وتثبيت موقع ودور المدينة على الخارطة السياحية في لبنان والعالم وبما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والإقتصادية والإنتقال بالمدينة الى مرحلة جديدة من النهوض والإزدهار".