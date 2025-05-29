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لبنان

الطقس اليوم مستقرّ... هكذا سيُصبح في هذا الموعد

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:23
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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن طقساً ربيعياً معتدلاً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية، ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، وفوق معدلاتها في المناطق الجبلية والداخلية .
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين  ١٧ و ٢٦،  وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية، بينما تنخفض في المناطق الداخلية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في الشمال.
الجمعة:  
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، مع رياح ناشطة في النهار واحتمال تساقط الرذاذ شمالاً.
السبت:  
قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات.
الأحد:  
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلاً.
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