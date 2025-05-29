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لبنان

رئيس الجمهورية التقى المدير العالمي لترخيص وتطوير Starlink.. وهذا ما قاله الأخير

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:43
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اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العالمي لترخيص وتطوير Starlink، السيد Sam Turner، على مسار المشاورات التي تُجريها الشركة مع وزارة الاتصالات اللبنانية بهدف ضمّ لبنان إلى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.
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وقد عرض ترنر أبرز فوائد Starlink في مجال تعزيز خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على عمل المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية والتربوية، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية.
 
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