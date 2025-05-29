رئيس الجمهورية التقى المدير العالمي لترخيص وتطوير Starlink.. وهذا ما قاله الأخير

اطّلع رئيس الجمهورية من المدير العالمي لترخيص وتطوير Starlink، السيد Sam Turner، على مسار المشاورات التي تُجريها الشركة مع بهدف ضمّ إلى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.

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وقد عرض ترنر أبرز فوائد Starlink في مجال تعزيز خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على عمل المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية والتربوية، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية.