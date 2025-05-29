انتخاب سليم غزالة رئيسا لبلدية زحلة المعلقة

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تم انتخاب المهندس سليم غزالة رئيسا لبلدية المعلقة وتعنايل والدكتور زياد شعنين .بدوره، تقدم المحافظ بالتهنئة من رئيسًا وأعضاء، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.