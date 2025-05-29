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لبنان

انتخاب سليم غزالة رئيسا لبلدية زحلة المعلقة

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:29
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تم انتخاب المهندس سليم غزالة رئيسا لبلدية زحلة المعلقة وتعنايل والدكتور زياد شعنين نائبا للرئيس.
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بدوره، تقدم المحافظ ابو جوده بالتهنئة من المجلس البلدي رئيسًا وأعضاء، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.
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