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لبنان

محمود الجمل ينفي وجود خلافات مع نبيل بدر: علاقتنا مبنية على احترام وتفاهم

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:59
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أصدر عضو مجلس بلدية بيروت، العميد الركن محمود الجمل، بيانًا استنكر فيه ما يتم تداوله عن وجود خلافات بينه وبين النائب نبيل بدر، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
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وقال الجمل: "تستمر بعض الأقلام الصفراء والأفكار السوداء في اختلاق سيناريوهات حول خلافات مزعومة بيني وبين النائب نبيل بدر، مستندين إلى اجتزاء كلمات من مقابلات متفرقة وربطها بشكل مضلل لاختلاق خلاف لا أساس له من الصحة".

وأشار إلى أن هذه المحاولات تأتي ضمن سياق ردود فعل سلبية من بعض المتضررين من الخرق السياسي الذي حققه، مستمدًا شرعيته من القرار الشعبي البيروتي، وبدعم مباشر من النائب بدر. وأضاف أن هذا التحالف الاستراتيجي القائم على علاقة متينة وأهداف مشتركة تأسس منذ الانتخابات النيابية الماضية.

وأكد الجمل تقديره للنائب بدر على تفانيه وجهوده، مشددًا على العلاقة الأخوية المبنية على تعاطٍ إيجابي ومقاربة مشتركة لكل الملفات التي تعني بيروت وأهلها، قائلاً: "النائب بدر يسخّر قدراته السياسية والشعبية والمالية في هذا الاتجاه".

وختم قائلاً: "نقول للمراهنين على افتعال خلاف لا وجود له: خاب ظنكم. العلاقة بيني وبين النائب نبيل بدر قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم العميق، وهي أقوى من الشائعات ومحاولات التشويش، والتعاون بيننا مستمر بأهداف واضحة خدمةً لبيروت وأهلها... وإن غدًا لناظره قريب".
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