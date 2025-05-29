زريقة بعد انتخابه: محظوظ بفريق بلدي متماسك وسنعمل لتحقيق المساواة

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أكد رئيس توفيق زريقة، عقب جلسة انتخابه التي عُقدت قبل ظهر اليوم في مقر قائمقامية قضاء – ببلدة ، وبإشراف القائمقام ، عزمه على دفع عجلة التنمية المحلية قدمًا، مشددًا على أهمية العمل الجماعي.وقال زريقة: "لن أوفر جهداً في سبيل رفع وتيرة التنمية. وأنا محظوظ لأنني أعمل إلى جانب رؤساء بلديات يشكلون فريقًا متماسكًا"، وأضاف: "سنتعاون جميعًا مع القائمقام الخولي، وسنتبنى سياسة انفتاح ومساواة مع الجميع، لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها".ومن المرتقب أن تجري في وقت لاحق عملية التسلم والتسليم بين زريقة وسلفه في رئاسة الاتحاد .