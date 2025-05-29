قوات العدو حاولت منعه لكنها فشلت.. هذا ما فعله الجيش في الجنوب (صور)

صدر عن البيان الآتي:

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"بتاريخ 29/5/2025، عملت وحدة من الجيش، بالتنسيق مع الموقتة في – اليونيفيل، على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرق في خراج بلدة - ، كان العدو أغلقها بواسطة السواتر.



وأثناء عمل الوحدة، حاولت عناصر من قوات العدو، ترافقها دبابة، منع الجيش من متابعة العمل، من دون أن تتمكن من ذلك".