عمليّة إسرائيليّة استهدفت "حزب الله" داخل سوريا... إليكم ما كُشِفَ عنها

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ذكر موقع " "، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن جنودا من الكتيبة 7006 الاحتياط في نفذوا عملية اقتحام سرية تحت جنح الظلام في قرية الخضر داخل الأراضي .وأشارت القناة 12 إلى أن "قرار اتّخاذ هذا الإجراء جاء بناء على تقييم استخباراتي يُفيد عن وجود كميات كبيرة من أسلحة في القرية، والتي كانت مخصصة لعمليات ضدّ قوات الجيش ".وأضافت: "تمكنت القوات، في عملية مشتركة بين الفرسان والمشاة، من إحباط التهديد والعودة دون مواجهة أي مقاومة تذكر. ومن بين الأسلحة العديدة التي تم تدميرها: بنادق قنص وبنادق كلاشينكوف وقاذفات "آر بي جي" وصواريخ".