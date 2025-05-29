Advertisement

لبنان

عمليّة إسرائيليّة استهدفت "حزب الله" داخل سوريا... إليكم ما كُشِفَ عنها

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1367637-638841379769440572.jpg
Doc-P-1367637-638841379769440572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن جنودا من الكتيبة 7006 الاحتياط في لواء غولاني نفذوا عملية اقتحام سرية تحت جنح الظلام في قرية الخضر داخل الأراضي السورية.
Advertisement

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن "قرار اتّخاذ هذا الإجراء جاء بناء على تقييم استخباراتي يُفيد عن وجود كميات كبيرة من أسلحة حزب الله في القرية، والتي كانت مخصصة لعمليات ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي".


وأضافت: "تمكنت القوات، في عملية مشتركة بين الفرسان والمشاة، من إحباط التهديد والعودة دون مواجهة أي مقاومة تذكر. ومن بين الأسلحة العديدة التي تم تدميرها: بنادق قنص وبنادق كلاشينكوف وقاذفات "آر بي جي" وصواريخ". 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" دان استهداف العدو الإسرائيلي سفينة "الضمير العالمي"
lebanon 24
29/05/2025 19:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر ثالث من "حزب الله" بغارة جديدة على جنوب لبنان
lebanon 24
29/05/2025 19:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلاف داخل حزب الله".. إقرأوا ما قاله تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
29/05/2025 19:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لم نبلغ الأميركيين بعملية "البيجر" ضد حزب الله في لبنان
lebanon 24
29/05/2025 19:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2025-05-29
11:59 | 2025-05-29
11:45 | 2025-05-29
11:43 | 2025-05-29
11:42 | 2025-05-29
11:41 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24