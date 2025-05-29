استمرار انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في المحافظات اللبنانية

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تواصلت في مختلف المحافظات عمليات انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم، بإشراف مباشر من المحافظين والقائمقامين، وسط أجواء هادئة وتنظيم إداري.ففي مدينة ، مركز محافظة بعلبك-الهرمل، أشرف المحافظ بشير خضر على انتخاب رؤساء ونواب رؤساء 6 بلديات، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:بدنايل: حسين أحمد الحاج سليمان (رئيس) وحيان حسن محمد علي (نائب).نبحا الدمدوم: هشام محمد أمهز (رئيس) وحسين عباس (نائب).بريتال: عباس زكي إسماعيل (رئيس) ونزيه محمد مظلوم (نائب).حوش الرافقة: يزبك (رئيس) ومحمد حسين شحادة (نائب).الخريبة: موسى (رئيس) ومحمد عمار مصطفى (نائب).الفاكهة/الجديدة: محبوب أنطون عون (رئيس) وحسان علي كبار (نائب).أما في محافظة ، فقد أشرف المحافظ عماد اللبكي وأمينة السر رولا البايع على انتخاب رؤساء ونواب 21 بلدية في سرايا حلبا، من أبرزهم:البرج: محمد خالد ياسين (رئيس) وحسين محمد حسين (نائب).بربارة: عيسى الوعري (رئيس) وعبد مصطفى صبح (نائب).جبرايل: جميل خليل (رئيس) وريتا غسان الجمال (نائب).رحبة: عدنان أنيس ملحم (رئيس) وجان نعمة الله فياض (نائب).وفي قضاء راشيا، أشرف القائمقام نبيل المصري على انتخاب رؤساء بلديات في عدد من القرى، من بينهم:كفرقوق: أكرم عربي (رئيس) وطلال أبو درهمين (نائب).كفرمشكي: سعيد (رئيس) ومنال اللحام (نائب).مجدل بلهيص: وسام غضية (رئيس) وعبادة الشمعة (نائب).بدورها، واصلت محافظة بإشراف القائمقام بالإنابة الدكتورة هويدا انتخاب رؤساء ونواب البلديات، حيث تم اختيار رؤساء بالتزكية في بلدات عدة، أبرزهم:كفرصير: منير قميحة (رئيس) وعلي سبيتي (نائب).كفررمان: عبدالله (رئيس) ونور الدين محمد (نائب).الشرقية: محمد علي شعيب (رئيس) ومهدي علي شعيب (نائب).عربصاليم: علي محمود حسن (رئيس) وعبد الأمير سعد الدين فرحات (نائب).