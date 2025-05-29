استمرار انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في المحافظات اللبنانية

تواصلت في مختلف المحافظات اللبنانية
عمليات انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم، بإشراف مباشر من المحافظين والقائمقامين، وسط أجواء هادئة وتنظيم إداري.
ففي مدينة بعلبك
، مركز محافظة بعلبك-الهرمل، أشرف المحافظ بشير خضر على انتخاب رؤساء ونواب رؤساء 6 بلديات، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:
بدنايل: حسين أحمد الحاج سليمان (رئيس) وحيان حسن محمد علي (نائب).
نبحا الدمدوم: هشام محمد أمهز (رئيس) وحسين عباس وهبة
(نائب).
بريتال: عباس زكي إسماعيل (رئيس) ونزيه محمد مظلوم (نائب).
حوش الرافقة: رياض علي
يزبك (رئيس) ومحمد حسين شحادة (نائب).
الخريبة: علي حسين
موسى (رئيس) ومحمد عمار مصطفى (نائب).
الفاكهة/الجديدة: محبوب أنطون عون (رئيس) وحسان علي كبار (نائب).
أما في محافظة عكار
، فقد أشرف المحافظ عماد اللبكي وأمينة السر رولا البايع على انتخاب رؤساء ونواب 21 بلدية في سرايا حلبا، من أبرزهم:
البرج: محمد خالد ياسين (رئيس) وحسين محمد حسين (نائب).
بربارة: عيسى عبد الله
الوعري (رئيس) وعبد الكريم
مصطفى صبح (نائب).
جبرايل: جميل خليل خوري
(رئيس) وريتا غسان الجمال (نائب).
رحبة: عدنان أنيس ملحم (رئيس) وجان نعمة الله فياض (نائب).
وفي قضاء راشيا، أشرف القائمقام نبيل المصري على انتخاب رؤساء بلديات في عدد من القرى، من بينهم:
كفرقوق: أكرم عربي (رئيس) وطلال أبو درهمين (نائب).
كفرمشكي: جورج
سعيد (رئيس) ومنال اللحام (نائب).
مجدل بلهيص: وسام غضية (رئيس) وعبادة الشمعة (نائب).
بدورها، واصلت محافظة النبطية
بإشراف القائمقام بالإنابة الدكتورة هويدا الترك
انتخاب رؤساء ونواب البلديات، حيث تم اختيار رؤساء بالتزكية في بلدات عدة، أبرزهم:
كفرصير: منير قميحة (رئيس) وعلي سبيتي (نائب).
كفررمان: عبدالله فرحات
(رئيس) ونور الدين محمد (نائب).
الشرقية: محمد علي شعيب (رئيس) ومهدي علي شعيب (نائب).
عربصاليم: علي محمود حسن (رئيس) وعبد الأمير سعد الدين فرحات (نائب).