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لبنان

بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:59
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن سقوط شهيد بسبب إطلاق نار من العدو الإسرائيلي على بلدة كفركلا.
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وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت باستشهاد العنصر في الدفاع المدني خضر فقيه جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه أثناء تفقده منزله قبالة جدار كفركلا جنوب لبنان.

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