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لبنان

بالصورة.. حادث سير على أوتوستراد زحلة

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:48
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وقع حادث سير منذ قليل على أوتوستراد زحلة، حيث ارتطمت سيارة من نوع "جيب" بالحاجز الوسطي عند مستديرة الرحاب. واقُتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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