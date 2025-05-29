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لبنان

عن تمويل وتقديم الاستشفاء للنازحين السوريين.. هذا ما قاله وزير الصحة

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:17
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أعن وزير الصحة ركان ناصر الدين، مساء اليوم، انّ "لا قدرة للبنان على تمويل أو تقديم الاستشفاء للنازحين السوريين". 
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وفي كلامه عبر الـ "mtv"، كشف ناصر الدين أن "وقف الدعم سيشكل حافزاً لعودة النازحين والفترة الانتقالية تحتاج تمويلاً من الجهات المانحة". 
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