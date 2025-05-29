21
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن تمويل وتقديم الاستشفاء للنازحين السوريين.. هذا ما قاله وزير الصحة
Lebanon 24
29-05-2025
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعن
وزير الصحة
ركان
ناصر الدين
، مساء اليوم، انّ "لا قدرة للبنان على تمويل أو تقديم الاستشفاء للنازحين السوريين".
Advertisement
وفي كلامه عبر الـ "
mtv
"، كشف ناصر الدين أن "وقف الدعم سيشكل حافزاً لعودة
النازحين
والفترة الانتقالية تحتاج تمويلاً من الجهات المانحة".
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء
Lebanon 24
وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء
30/05/2025 00:32:10
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أي بي سي: وزارة الصحة الأميركية تلغي تمويلاً يزيد عن 700 مليون دولار للقاحات الإنفلونزا الوبائية
Lebanon 24
أي بي سي: وزارة الصحة الأميركية تلغي تمويلاً يزيد عن 700 مليون دولار للقاحات الإنفلونزا الوبائية
30/05/2025 00:32:10
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي
Lebanon 24
عن لبنان... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي
30/05/2025 00:32:10
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
23 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترامب بسبب قرار سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة (العربية)
Lebanon 24
23 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترامب بسبب قرار سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة (العربية)
30/05/2025 00:32:10
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ملف الزيادات على الرف
Lebanon 24
ملف الزيادات على الرف
17:11 | 2025-05-29
29/05/2025 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
Lebanon 24
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
16:58 | 2025-05-29
29/05/2025 04:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:42 | 2025-05-29
29/05/2025 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. 3 غارات تستهدف بلدة بنعفول
Lebanon 24
بالفيديو.. 3 غارات تستهدف بلدة بنعفول
16:25 | 2025-05-29
29/05/2025 04:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
01:29 | 2025-05-29
29/05/2025 01:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
05:35 | 2025-05-29
29/05/2025 05:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
06:28 | 2025-05-29
29/05/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:11 | 2025-05-29
ملف الزيادات على الرف
16:58 | 2025-05-29
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
16:45 | 2025-05-29
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:42 | 2025-05-29
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:25 | 2025-05-29
بالفيديو.. 3 غارات تستهدف بلدة بنعفول
16:10 | 2025-05-29
عن حصر السلاح وعلاقته ببرّي... ماذا كشف بو صعب؟
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
30/05/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24