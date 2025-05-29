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لبنان

أورتاغوس إلى بيروت في هذا الموعد... هذه المقترحات ستُقدّم بسقف عالٍ!

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:22
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أفادت معلومات صحافية، مساء اليوم، بأن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس تصل إلى بيروت في نهاية الأسبوع المقبل، حاملةً سلة مقترحات شاملة لحل ملفات اللاجئين السوريين والفلسطينيين".
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وبحسب المعلومات ستطرح أورتاغوس أيضاً مقترحات تتعلق بالإصلاحات، وترسيم الحدود، وحصرية سلاح "حزب الله" والمخيمات بيد الدولة، وملف إعادة الإعمار، فضلاً عن التحاق لبنان بسوريا باتفاقات السلام مع إسرائيل.

المعلومات أشارت إلى أن "المقترحات ستُقدَّم بسقف عالٍ، مع مهلة زمنية محددة للبنان لتنفيذ ما يتوافق عليه، تحت طائلة المسؤولية في المرحلة المقبلة".

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