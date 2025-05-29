أورتاغوس إلى بيروت في هذا الموعد... هذه المقترحات ستُقدّم بسقف عالٍ!

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وبحسب المعلومات ستطرح أورتاغوس أيضاً مقترحات تتعلق بالإصلاحات، وترسيم الحدود، وحصرية سلاح " " والمخيمات بيد الدولة، وملف ، فضلاً عن التحاق بسوريا باتفاقات السلام مع .المعلومات أشارت إلى أن "المقترحات ستُقدَّم بسقف عالٍ، مع مهلة زمنية محددة للبنان لتنفيذ ما يتوافق عليه، تحت طائلة المسؤولية في المرحلة المقبلة".