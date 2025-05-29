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لبنان
أورتاغوس إلى بيروت في هذا الموعد... هذه المقترحات ستُقدّم بسقف عالٍ!
Lebanon 24
29-05-2025
|
13:22
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أفادت معلومات صحافية، مساء اليوم، بأن "المبعوثة الأميركية
مورغان أورتاغوس
تصل إلى
بيروت
في نهاية الأسبوع المقبل، حاملةً سلة مقترحات شاملة لحل ملفات اللاجئين السوريين والفلسطينيين".
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وبحسب المعلومات ستطرح أورتاغوس أيضاً مقترحات تتعلق بالإصلاحات، وترسيم الحدود، وحصرية سلاح "
حزب الله
" والمخيمات بيد الدولة، وملف
إعادة الإعمار
، فضلاً عن التحاق
لبنان
بسوريا باتفاقات السلام مع
إسرائيل
.
المعلومات أشارت إلى أن "المقترحات ستُقدَّم بسقف عالٍ، مع مهلة زمنية محددة للبنان لتنفيذ ما يتوافق عليه، تحت طائلة المسؤولية في المرحلة المقبلة".
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