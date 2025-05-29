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لبنان

حاصباني: وقف التغطية الصحية للنازحين السوريين خطوة بالاتجاه الصحيح

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:35
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كتب النائب غسان حاصباني عبر منصة "أكس": "بعد مطالبتنا المباشرة من مفوضية النازحين في الأمم المتحدة بوقف الدعم المالي للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، بدأنا نرى خطوات عملية، تجلت اليوم بوقف التغطية الصحية لهم من قبل المفوضية. خطوة بالاتجاه الصحيح تؤكد أن الوضع في سوريا يسمح لهم بالعودة والاستفادة من الخدمات الصحية في بلادهم".
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