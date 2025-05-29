حاصباني: وقف التغطية الصحية للنازحين السوريين خطوة بالاتجاه الصحيح

كتب عبر منصة "أكس": "بعد مطالبتنا المباشرة من مفوضية في بوقف الدعم المالي للسوريين الموجودين على الأراضي بطريقة غير شرعية، بدأنا نرى خطوات عملية، تجلت اليوم بوقف التغطية الصحية لهم من قبل المفوضية. خطوة بالاتجاه الصحيح تؤكد أن الوضع في يسمح لهم بالعودة والاستفادة من في بلادهم".

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