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لبنان

دوي سُمع في البقاع... ما مصدره؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "الدوي الذي سُمع في البقاع ناتج عن خرق لجدار الصوت لحظة الغارات على وادي برغز القريب من البقاع الغربي، ولا يوجد أي عدوان على البقاع".
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