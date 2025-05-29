بعد اقرار مجلس الوزراء المساعدات المالية للعسكريين... هذا ما كشفه وزير الدفاع

أكد اللواء ، أنه يتابع عن كثب موضوع المساعدات المالية لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالتنسيق مع جميع المعنيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ، والزميلين وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

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وقال منسى: "نتطلع إلى مساعدات إضافية عند تحسُّن الوضع الاقتصادي وهو قريب، وذلك بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها العسكريون، والتي قدّمها المتقاعدون على حدّ سواء".



وأمل أن يشكل ما تحقق اليوم في جلسة انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين كافة، بعد معاناة دامت لسنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة.