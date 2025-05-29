عن حصر السلاح وعلاقته ببرّي... ماذا كشف بو صعب؟

كشف ، مساء اليوم أنّ علاقته برئيس مجلس النواب جيّدة.

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في حديثه لـ " ": "أنا برّي وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها".



وعن سبب عدم تسميته في الإستشارات النيبايّة، قال أنّه "بسبب عدم الوضوح في المواقف حينها واليوم هناك تنسيق مع رئيس الحكومة على ما يجب العمل عليه".



أما عن موضوع حصر السلاح، فأشار إلى أنّ "خيار الرئيس هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟ ".



وقال بوصعب انّ "سلام أجابني أنّ لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة".



في حديثه لـ " ": "أنا برّي وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها".وعن سبب عدم تسميته في الإستشارات النيبايّة، قال أنّه "بسبب عدم الوضوح في المواقف حينها واليوم هناك تنسيق مع رئيس الحكومة على ما يجب العمل عليه".أما عن موضوع حصر السلاح، فأشار إلى أنّ "خيار الرئيس هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟ ".وقال بوصعب انّ "سلام أجابني أنّ لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة".

تابع: "لا أعتقد أنّنا ذاهبون باتّجاه عودة سيناريو الإجتياح ويجب البدء من انسحاب من كافّة الأراضي اللبنانيّة".



وعن سلاح المخيمات ، أشار بوصعب إلى أنّه "سيتم العمل على إنهاء وجود السلاح الفلسطيني في والجيش قادر على استلام المخيّمات لكنّ ذلك رهن القرار السياسي".



وأكد أنّ "آليّة التعيينات التي أُعلن عنها في لا تُنفّذ ولا شيء تغيّر عمّا كان يحدث في السابق والجميع يتمّ تعيينهم على أساس "ستّة وستّة مكرّر".



