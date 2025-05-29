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لبنان

عن حصر السلاح وعلاقته ببرّي... ماذا كشف بو صعب؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:10
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كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مساء اليوم أنّ علاقته برئيس مجلس النواب نبيه برّي جيّدة.
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وقال بو صعب في حديثه لـ "mtv": "أنا نائب الرئيس برّي وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها". 

وعن سبب عدم تسميته رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الإستشارات النيبايّة، قال أنّه "بسبب عدم الوضوح في المواقف حينها واليوم هناك تنسيق مع رئيس الحكومة على ما يجب العمل عليه". 

أما عن موضوع حصر السلاح، فأشار بوصعب إلى أنّ "خيار الرئيس جوزاف عون هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من الإمارات "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟ ". 

وقال بوصعب انّ "سلام أجابني أنّ وزير الدفاع لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة". 

تابع: "لا أعتقد أنّنا ذاهبون باتّجاه عودة سيناريو الإجتياح الإسرائيلي ويجب البدء من انسحاب إسرائيل من كافّة الأراضي اللبنانيّة". 

وعن سلاح المخيمات الفلسطينية، أشار بوصعب إلى أنّه "سيتم العمل على إنهاء وجود السلاح الفلسطيني في لبنان والجيش قادر على استلام المخيّمات لكنّ ذلك رهن القرار السياسي".

وأكد أنّ "آليّة التعيينات التي أُعلن عنها في مجلس الوزراء لا تُنفّذ ولا شيء تغيّر عمّا كان يحدث في السابق والجميع يتمّ تعيينهم على أساس "ستّة وستّة مكرّر". 

وأوضح بوصعب أنّ "هناك تأخير في عمل الحكومة وطالما القوانين الإصلاحيّة الماليّة لم تُنجز بعد فهذا يعني أنّ لا إنجازات حتّى الآن". 

أضاف: "هناك معارضة لإلغاء تصويت النوّاب الستّة الموجودين خارج لبنان ولا نعلم إلى أين ستؤدّي هذه التعديلات".  

 تابع: "تدخّل أي سفارة في القرارات اعتداء على السيادة اللبنانيّة ولا أحد يخشى من كشف السريّة المصرفيّة إلّا المرتكب". 
 

 

 









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