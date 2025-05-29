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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"على الايقاع الحربي الممتد من القطاع والضفة ولبنان واليمن والمهدد لإيران تحريك واضح للمسار السياسي الذي تقوده واشنطن سواء بشأن وقف إطلاق النار في غزة أو بشان المفاوضات مع طهران.ففيما انضم أربعون فلسطينيا غزيا إلى قافلة شهداء الإجرام الإسرائيلي في القطاع منذ الفجر بدا البيت الأبيض متفائلا بأن يفضي مقترح أميركي جديد إلى وقف لإطلاق النار قريبا بعدما تم تمرير هذا الاقتراح إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي هذا السياق اعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو القبول بمخطط ويتكوف الجديد.أما الانفراج على المسار الأميركي - الإيراني فقد عكسه الرئيس بقوله إن الأمور تسير بشكل جيد مع طهران وبإعلانه أنه حذر بنيامين نتنياهو من أي إجراء ضد إيران.وذهبت وسائل اعلام أميركية إلى حد أبعد إذ أكدت ان وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق شامل يمكن إبرامه الاسبوع المقبل خلال اجتماعهما المرتقب الذي يرجح ان يعقد في وليس في أوروبا.الواقع على منعطفات فوالق المنطقة يراقب المشهد الإقليمي ويرصد اليوميات الجنوبية المنبثقة من الاعتداءات وآخرها في تلال النبطية الفوقا حيث سقط شهيد وسقط شهيد آخر من جمعية كشافة الرسالة في اطلاق نار في كفركلا ومن التهديدات التي اطلقت آخر صلياتها على لسان رئيس أركان العدو إيال زامير عندما لوح بأن المعركة في لبنان لم تنته.في الداخل جلسة لمجلس الو.زراء في القصر كان رصيد جدول أعمالها عشرين بندا عاديا نجمها التعيينات على مستوى المدير العام لوزارة المالية. وكذلك في ما يخص مجلس الإنماء والإعمار وهيئة أوجيرو.كما أقر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين.وقد أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون الوزراء خلال الجلسة بأن تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات سيبدأ في السادس عشر من الشهر المقبل.هذا في وقت كان يؤكد لوفد الجمعية المصرية - لرجال الأعمال أن الوضع في المنطقة يفرض على الجميع رفع مستوى التعاون والتنسيق والحوار للتمكن من تجاوز التداعيات الخطيرة لما فيه مصلحة الأمة وشعوبها في الأمن والإستقرار.الرئيس بري رحب بكل جهد استثماري للمساهمة في إعادة النهوض والإعمار فكيف إذا كان هذا الجهد من الأشقاء العرب وشدد على ضمان حق استعادة المودعين اللبنانيين كما العرب لحقوقهم وجنى أعمارهم كاملة.مقدمة الـ "أم تي في"الاحتدام السياسي اللبناني يواكبه تصعيد وانزعاج اميركيان من تطور الاوضاع في لبنان. في الداخل، السجالات حول سلاح مستمرة، وقد دخل على خطها اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.اما في الخارج فالاجواء الديبلوماسية والمعلومات الصحافية تفيد ان نائبة المبعوث مورغان اورتيغاس ستعود الى لبنان وهي تحمل رسالة اميركية شديدة اللهجة بالنسبة الى سلاح حزب الله, وان الادارة الاميركية باتت منزعجة من تباطوء السلطات اللبنانية في اتخاذ اجراءات عملية وملموسة في الملف المذكور.توازيا، الغارات الاسرائيلية مستمرة وقد استهدفت اليوم بلدة النبطية الفوقا. وقد دق القائد العام لليونيفيل في الجنوب ناقوس الخطر كاشفا ان هناك مخاوف كبيرة من تدهور الوضع في المنطقة الحدودية وقال إن السلاح لا يزال يدوي والتحديات كبيرة واي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.مقابل الاشكالات الكبيرة والتوترات الخطرة على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية فان الامور على الحدود اللبنانية- تسير في الاتجاه الصحيح. فالتنسيق الامني بين بيروت ودمشق مستمر على اعلى المستويات وذلك للتوصل الى ضبط الحدود المشتركة بشكل نهائي.في هذا الوقت، شهدت تطورا مهما تمثل في وصول مبعوث اميركي الى دمشق للمرة الاولى منذ العام 2012 وقد تم رفع الاميركي فوق المقر الذي اقام فيه المبعوث.لكن قبل تفصيل هذه المواضيع والملفات , البداية من انجاز اليوم الدفعة الفعلية الاولى من التعيينات الادارية، وذلك بعد تعديل الالية . فماذا في جلسة مجلس الوزراء التي رفعت عنوان: التعيين بعد "الكانتين"؟مقدمة "المنار"بترتيب على طاولة بعبدا الرئاسية تم تعطيل سيمفونية النشاز الحكومي والمواقف المليشياوية المغلفة بربطة عنق دبلوماسية،فكانت جلسة الحكومة اليوم غنية بسلة تعيينات مهمة، وعهد ملف السلاح الى رئيس الجمهورية وانتهت الجلسة بخبز وملح على المائدة الرئاسية. الم يكن البلد بغنى عن مواقف انفعالية خالفت كل مساعي الرئيس عون بمناقشة هذه الملفات الحساسة بحكمة وروية وحوارات ثنائية بعيدا عن الاعلام والعنتريات المنبرية؟وبعيدا كل البعد عن اولويات رأسي الحكومة والدبلوماسية اللبنانية كلام للقائد العام لقوات اليونيفل في لبنان ارولدو لازارو اعتبر فيه ان تعزيز سلطة الدولة في لبنان لا يمكن ان يكتمل ما دام ان هناك وجودا للجيش الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية ذات السيادة . فماذا سيقول اصحاب السيادة المعنيون؟ هل سيعتبرون كلام لازارو خشبيا؟ ام انه متاثر بأفكار الثورة الايرانية؟هو كلام واضح عن تقويض الاحتلال لسلطة الدولة، لكن بعض الارتجاج السياسي يصم البعض ويعميهم عن العدوانية الصهيونية التي رمت شابا ربصاصها اليوم فارتقى شهيدا في كفركلا، واغارت على بئر لضخ المياه في النبطية الفوقا، ما ادى الى استشهاد موظف بلدي اثناء تشغيله البئر لتوزيع مياه الشفة الى اهل بلدته، فهل من خطوة رسمية ضد هذه العدوانية المتمادية؟في فلسطين المحتلة العدوان على تماديه، والشهداء بالعشرات، وحرب نتنياهو عززها بالاستيطان على الضفة، فيما رسا على ضفة المفاوضات مقترح لويدكوف حول وقف اطلاق النار اعلنت حماس انها تدرسه باتقان وقال بنيامين نتنياهو انه وافق عليه كما نقل عنه الاعلام.وحتى يقف العدوان الصهيوني عن فان الاسناد اليمني على فعاليته والى مزيد من التصعيد كما جدد التأكيد اليوم قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.مقدمة الـ "أو تي في"بعد شهر من الانشغال بالاستحقاق البلدي والاختياري، عاد المشهد الإقليمي الى صدارة اهتمام اللبنانيين على اكثر من خط:أولا، المفاوضات الاميركية-الايرانية المتقدمة حينا والمتعثرة احيانا، لكن المستمرة دائما، عسى ان تنجح في احداث الخرق الايجابي المطلوب الذي ستكون له ارتدادات ايجابية على المستوى اللبناني.ثانيا، التطورات السورية، ولاسيما لناحية الانفتاح الاميركي على دمشق، وما يتصل به من حديث عن تفاوض مع اسرائيل، جدد مبعوث واشنطن الى سوريا اليوم التشديد عليه، معتبرا ان المشاكل العالقة بين البلدين قابلة للحل.ثالثا، مأساة غزة، التي تنتظر منذ تشرين الاول 2023 التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار من دون اي نتيجة، على رغم الحجم المرعب للموت والدمار.اما لبنانيا، حيث طرق مجلس الوزراء اليوم باب التعيينات، كما قرر منحا مالية للعسكريين، فلفتت اشارة الرئيس جوزاف عون التي اقر فيها بأن السلطة الجديدة لم تنجز الكثير قياسا لما هو مطلوب، لكنه اعتبر في الوقت نفسه ان ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح.مقدمة الـ "أل بي سي"الاستحقاقات تتخذ صفة المعجل، والمعالجات تتخذ صفة المؤجل، والسبب أسباب: لا قيمة للوقت، ثقافة التأخير، البطء المستشري، روتين قاتل، مواجهة الذكاء الاصطناعي بالغباء الطبيعي.عينة من هذه الآفات: تعيينات ظاهرها اعتماد معايير علمية وموضوعية، وباطنها محاصصة مقنعة، أو اقله مراعاة لهذا وذاك.يصعب التصديق أن اللجان الفاحصة تتأخر بسبب كثافة السير الذاتية، هذه مزحة سمجة، ففي النهار 24 ساعة وفي الأسبوع 7 أيام، إلا إذا اعتبروا ان لبنان في احلى حالته، وهو حتما غير ذلك.أهلا بكم في لبنان، بلد الفرص الضائعة التي إذا جاءت فإن تلقفها يأتي متأخرا بما ينزع عنها صفة الفرصة، أليست هذه هي حالتنا اليوم؟جلسات ماراتونية لمجلس الوزراء تقر ما اتفق عليه خارج مجلس الوزراء، وقبل انعقاده، إنه زمن "الترويكا" التي عادت.إذا كانت هناك مئات المواقع الشاغرة، فلماذا حتى الآن لم يملأ إلا القليل القليل؟ على هذه الوتيرة، كم من شهر سينقضي إلى حين تكوين "السلطة الإدارية"؟البلد في العناية الفائقة، والمعالجة بالمسكنات.المشكلة ليست فقط أن الخيبة بدأت تتسلل إلى نفوس اللبنانيين بل إلى الدول المعنية والمساندة للبنان، وهي مرفقة باستياء من كثافة الأعذار وقلة الخطوات المنجزة. ينطبق هذا الأمر على تطبيق اتفاق وقف النار الذي وافق عليه لبنان في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، ويعمل جاهدا على التنصل منه.في نهاية المطاف ستخاطب الدول الفاعلة والمؤثرة لبنان بالقول: مبروك عليكم إدمانكم التأخير والبطء واللامبالاة، لكن لن يساعدكم أحد إن لم تساعدوا أنفسكموقبل الدخول في النشرة، هذه عينة من واقع الحال بين الديناميكية السورية والترهل اللبناني:وزارة الطاقة السورية وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة "UCC Concession Investments" العالمية، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار أميركي.الشركة القطرية "UCC Concession" ستتولى دور المطور في الاتفاقية، إلى جانب شركتين تركيتين، وشركة "Power International USA" الأميركية.في لبنان، لم يعين حتى اليوم مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ولا الهيئة الناظمة لقطاع الطهرباء وما زلنا في طور العمل على تركيب العدادات الذكية.ولانعاش الذاكرة، رئيس دولة الإمارات ذكر الرئيس سلام، في زيارته الأخيرة، ان دولة الإمارات عرضت على لبنان خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان سنة 2016، أي منذ تسع سنوات، لكن لبنان منذ ذلك التاريخ، يدرس العرض.عمر الحكومة في سوريا شهران، وعمر الحكومة في لبنان ثلاثة أشهر ودخلت في الرابع. أين نحن؟ وأين هم؟ وكل من البلدين يحاول الخروج من أتون حرب مدمرة ومن وضع اقتصادي مزر فرص كثيرة تضيع.مقدمة "الجديد"قطعت الحكومة شوطا في مجلس الإنماء وبقي الإعمار, وأما التعيينات القضائية والدبلوماسية فتخضع للمخطط التوجيهي السياسي بعدما رفع الملف إلى جلسة مقبلة لمطابقة مواصفات المرجعيات السياسية على المرشحين للتعيين.جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا استهلت بخلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة واستمرت على مدى خمس ساعات تخللتها استراحة "يخنة البطاطا" كوجبة غداء في مقصف رئاسة الجمهورية...وخرجت إلى ملء الشواغر في بعض الإدارات بنصف إنصاف للمؤسسة العسكرية في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية, فأقرت زيادة على الراتب بقيمة اربعة عشر مليون ليرة للذين لا يزالون في الخدمة واثني عشر مليونا للمتقاعدين.وإلى حين استيفاء الشروط السياسية وفض العروض المالية لانطلاق عجلة إعادة الإعمار ربطا بمسار تسليم السلاح.فقد كشفت معلومات للجديد أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستقوم بزيارة إلى لبنان اواخر الاسبوع المقبل أي في ثالث أيام عيد الأضحى حاملة معها سلة متكاملة من الاقتراحات تمهيدا للحلول.وعن الزيارة ومحتوياتها كشفت مصادر دبلوماسية غربية للجديد أن أورتاغوس فصلت الملف اللبناني عن المفاوضات الإيرانية الأميركية وأن خريطة الطريق اللبنانية تسير بشكل مستقل عن تلك المفاوضات.وأضافت المصادر أن "سلة مورغان" تتضمن ملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ونزع سلاح المخيمات بالإضافة إلى ترسيم الحدود البرية ومعالجة النقاط المتنازع عليها وحصرية السلاح والالتحاق بسوريا في مسار السلام مع .ووفق المصادر الدبلوماسية الغربية فإن أورتاغوس ستضع الرئاسات اللبنانية الثلاث تحت طائلة المسؤولية لتنفيذ المطلوب ومع كشف المصدر استمرار الموقف الأميركي الرافض التجديد لقوات اليونفيل العاملة في لبنان والداعي لوقف التمويل, أحيت اليونفيل اليوم الدولي لحفظة السلام باحتفال في الناقورة آخر نقطة على سطر الوطن حيث قال قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو إن الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي وإن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا وغير متوقع مع انتهاكات متكررة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.وبالجرم المشهود فإن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تواصلت اليوم بمسيرات استهدفت عامل بلدية في محلة علي الطاهر في النبطية الفوقا وبلدة بيت ليف فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص على عنصر في الدفاع المدني في كفركلا كان يتفقد منزله في وقت أقدمت قوات الاحتلال على تفجير بئر شعيب التاريخية في بلدة بليدا وحفرت خنادق ورفعت متاريس ترابية في عدد من القرى الحدودية عمل الجيش إزالتها.في هذا الوقت أكد نائب رئيس بعثة اليونيفيل هيرفي ليكوك في تصريح متلفز أن حزب الله لم يقم بأية عمليات عسكرية ضد إسرائيل منذ الاتفاق ولم نرصد أي وجود عسكري واضح لحزب الله.في الجنوب تزامن هذا التصريح مع ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الجيش اللبناني نجح في نزع سلاح حزب الله ولفت مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بحسب الصحيفة إلى أنهم فوجئوا بشكل سار بالتقدم المحرز وأن الحكومة اللبنانية حققت ما يقارب ثمانين بالمئة من أهدافها بنزع سلاح الميليشيات بحسب وول ستريت جورنال. (الوكالة الوطنية)