أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان

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وشنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من .



وأضاف أن طالت أيضاً مواقع في تضم منصات صاروخية، مشيراً إلى أن وجود هذه الوسائل القتالية في تلك المناطق ونشاط عناصر فيها يُعد "خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين ولبنان"، بحسب تعبيره.وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد على إسرائيل" ومنع "أي محاولة لتموضع حزب الله".