وضع ملف الزيادات على الرف، بعد المنحة التي أُعطيت للعسكريين (في الخدمة ومتقاعدين)، بمعنى أنها ستُدرس بهدوء، بعيداً عن ضجيج الشارع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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