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لبنان

ملف الزيادات على الرف

Lebanon 24
29-05-2025 | 17:11
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وضع ملف الزيادات على الرف، بعد المنحة التي أُعطيت للعسكريين (في الخدمة ومتقاعدين)، بمعنى أنها ستُدرس بهدوء، بعيداً عن ضجيج الشارع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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