Advertisement

لبنان

حزب الله يدرس الرد على سلام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-05-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1367945-638841904365993737.jpg
Doc-P-1367945-638841904365993737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يدرس "حزب الله" عقد مؤتمر صحفي في المرحلة المقبلة يحدّد فيه موقفه من تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة، والتي يعتبرها "الحزب" تصعيداً سياسياً غير مبرّر في الشّكل والتوقيت.
Advertisement
وتشير مصادر مطّلعة إلى أن امتناع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن التعليق على احد تصريحات سلام، لم يكن موقفاً ارتجالياً، بل جاء انسجاماً مع قرار "الحزب" بعدم التصعيد من القصر الجمهوري، خاصة في ضوء اعتبارات دقيقة تحكم علاقته برئيس الجمهورية جوزاف عون.
وتضيف المصادر أن هذا النهج ليس جديداً، إذ درج "الحزب" في محطات سابقة على التعامل مع رئاسة الجمهورية بمنطق تحييد الموقع الأول في الدولة عن الاصطفافات الحادة، مع حرص دائم على عدم إدخال بعبدا في أي اشتباك سياسي مباشر. 
في المقابل، يراقب "الحزب" باهتمام مسار الخطاب السياسي لرئيس الحكومة، ويسجّل ملاحظاته على تصاعد النبرة في تناول بعض الملفات الحساسة، مع احتفاظه بخيار الرد في الوقت الذي يراه مناسباً، والحرص في الوقت نفسه على تفادي توسيع دوائر التوتر في المرحلة الراهنة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الصين تعلن رفضها القاطع لرسوم ترمب الجمركية وتدرس إجراءات الرد عليها
lebanon 24
30/05/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندرس بمسؤولية وطنية عالية الاقتراح الذي تسلمناه من الوسطاء وسنقدم ردنا عليه في أقرب وقت
lebanon 24
30/05/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندرس كافة الأدوات المتاحة للرد على الرسوم الجمركية الأميركية
lebanon 24
30/05/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أعنف الغارات التدميرية منذ اتفاق وقف النار و "حزب الله" يلوّح بالرد
lebanon 24
30/05/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:21 | 2025-05-30
03:04 | 2025-05-30
03:00 | 2025-05-30
02:57 | 2025-05-30
02:50 | 2025-05-30
02:46 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24