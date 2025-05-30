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لبنان

كان يبيعها للنازحين.. توقيف مزوّر بطاقات هوية في بعلبك

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:44
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
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"بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٥ تمكّنت دورية من مديرية بعلبكالهرمل الإقليمية من توقيف السوري (ن.ي.) في مدينة بعلبك، لقيامه بتزوير بطاقات هوية وبيعها للنازحين السوريين. كما أوقفت الدورية السوريين (ع. ش.) و(ع. ش.)، بعد ضبط بطاقتين مزوّرتين بحوزتهما، كانا قد استحصلا عليهما من (ن. ي.).
أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين والمضبوطات، بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
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