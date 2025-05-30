كان يبيعها للنازحين.. توقيف مزوّر بطاقات هوية في بعلبك

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

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"بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٥ تمكّنت دورية من مديرية – الإقليمية من توقيف السوري (ن.ي.) في ، لقيامه بتزوير بطاقات هوية وبيعها للنازحين السوريين. كما أوقفت الدورية السوريين (ع. ش.) و(ع. ش.)، بعد ضبط بطاقتين مزوّرتين بحوزتهما، كانا قد استحصلا عليهما من (ن. ي.).

أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين والمضبوطات، بناءً لإشارة المختص".