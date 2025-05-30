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لبنان

مركزا جزين وعين مجدلين في "القوات": نشكر كل من صوّت ودعم

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:04
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 تقدّم مركزا جزين وعين مجدلين في " القوات اللبنانية" في بيان "بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من منحنا ثقته، ترشيحًا واقتراعًا، في هذا الاستحقاق الانتخابي".
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اصاف البيان: "نخصّ بالشكر والتقدير الأستاذ بشارة عون وجميع المرشحين، سواء على المجلس البلدي أو الاختياري. كما نتوجه بشكرٍ خاص إلى حزب الكتائب اللبنانية، وإلى العائلات والبيوتات السياسية التي تحالفنا معها، فكان تعاوننا نموذجًا يُحتذى في وحدة الصف والعمل المشترك لما فيه خير بلداتنا وأهلنا. إنّ صوتكم الذي عبّرتم به، لم يكن مجرد رقم في صندوق، بل كان موقفًا، وقفة عزّ، ورسالة واضحة عنوانها الثقة والوفاء. وقد جاءت النتائج لتعكس صدق التحالفات، وعمق الانتماء، وقوة الالتفاف الشعبي حول مشروعنا الوطني".

وتابع: "لقد كانت مشاركتكم الفاعلة تجسيدًا حيًّا لروح المسؤولية الوطنية، ودليلًا ساطعًا على إيمانكم بالديمقراطية كنهج حياة، وهو ما يزيدنا إصرارًا وعزيمة على مواصلة المسيرة والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعاتكم وآمالكم. لقد عبّر خياركم لصالح تحالف العائلات وحزب القوات اللبنانية عن تمسككم بالثوابت والمبادئ التي تجمعنا، ودعمكم لنا هو وقود عزيمتنا، ومحفّزنا لمزيد من العطاء في سبيل خدمة مجتمعنا وبلداتنا الحبيبة".

واعتبر البيان "انّ هذه المحطة الانتخابية لم تكن سوى بداية جديدة لمسيرة طويلة، عنوانها الإخلاص، وهدفها البناء والتطوير. ونعاهدكم بأننا سنبذل كل جهد، ونُسخّر كل طاقة، لنكون على قدر الثقة، عاملين على تعزيز التنمية، وترسيخ التقدم، وتحقيق الازدهار المستحق لأهلنا في جزين وعين مجدلين".

وختم: "مرة جديدة، نشكر من القلب كل من صوّت، ودعم، وساهم في هذا النجاح. ونعاهدكم أن نبقى معكم، وبينكم، يدًا بيد، نبني، وننهض، ونمضي بثقة نحو مستقبل يليق بأبنائنا وأجيالنا القادمة. معًا، نستمرّ ومعًا، ننتصر".
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