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لبنان

عطالله التقى قيادات مسيحية في سيدني اطلعهم على آخر التطورات في لبنان

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:20
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انتقل عضو كتلة" لبنان القوي" النائب غسان عطالله إلى سيدني المحطة الثالثة في جولته الاسترالية، حيث التقى النائب العام للأبرشية المارونية المونسينيور مارسيلينو يوسف نظراً لوجود راعي الأبرشية المطران أنطوان شربل طربيه خارج البلاد.
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كما زار النائب عطاالله يرافقه منسق التيار في سيدني شربل ديب والمنسق الفيديرالي السابق شربل راضي وعدد من كوادر التيار، راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في أستراليا ونيوزيلاند المطران روبير رباط الذي استقبله في حضور احد اركان الطائفة مايكل رزق. 

وفي دير مار شربل التقى النائب عطالله والوفد المرافق الاب الرئيس الاب اسعد لحود في حضور الآباء: وسيم كلاكش، مايكل سندروسي وأنطوني القزي. وصلى النائب عطالله امام القبر الذي اقيم في باحة الدير الخارجية على شكل القبر الاساسي في عنايا مع عدد من الذخائر الأصلية من القديس شربل. 

وحضرت الهموم المسيحية واللبنانية خلال لقاءاته مع القيادات المسيحية، حيث اطلعهم على آخر التطورات في لبنان واستمع منهم إلى هموم وشؤون الجالية في اوستراليا .

وأقامت جمعية الجيّه الخيريّة في سيدني حواراً مفتوحاً مع النائب عطالله أجاب خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة ببلدة الجيّه، خصوصاً وبالوضع اللبناني عموماً . (الوكالة الوطنية)
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