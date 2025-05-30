عطالله التقى قيادات مسيحية في سيدني اطلعهم على آخر التطورات في لبنان

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انتقل عضو كتلة" القوي" النائب غسان إلى سيدني المحطة الثالثة في جولته الاسترالية، حيث التقى للأبرشية المونسينيور مارسيلينو يوسف نظراً لوجود راعي الأبرشية المطران أنطوان شربل خارج البلاد.كما زار النائب عطاالله يرافقه منسق في سيدني شربل ديب والمنسق الفيديرالي السابق شربل راضي وعدد من كوادر التيار، راعي أبرشية الروم في ونيوزيلاند المطران روبير رباط الذي استقبله في حضور احد اركان الطائفة رزق.وفي دير مار شربل التقى النائب عطالله والوفد المرافق الاب الرئيس الاب اسعد في حضور الآباء: وسيم كلاكش، مايكل سندروسي وأنطوني . وصلى النائب عطالله امام القبر الذي اقيم في باحة الدير الخارجية على شكل القبر الاساسي في عنايا مع عدد من الذخائر الأصلية من القديس شربل.وحضرت الهموم واللبنانية خلال لقاءاته مع القيادات المسيحية، حيث اطلعهم على آخر التطورات في لبنان واستمع منهم إلى هموم وشؤون الجالية في اوستراليا .وأقامت جمعية الجيّه الخيريّة في سيدني حواراً مفتوحاً مع النائب عطالله أجاب خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة ببلدة الجيّه، خصوصاً وبالوضع اللبناني عموماً . (الوكالة الوطنية)