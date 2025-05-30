بيان من اتحاد النقل الجوي بسبب انهيار الأجور.. إليكم الخبر

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أعلن UTA ، ان "الحكومة طالعتنا اليوم بقرار همايوني من الباب العالي بزيادة الضريبة على المحروقات ، بحجة تمويل رواتب العسكر والمتقاعدين".وقال في بيان:"والحقيقة، هي عجز الحكومة وفشلها بالموازنة، وما الضريبة الجديدة إلا اتاوة تفرضها على المواطنين المنهكين غير آبهة بالمواطن، وتأثير هذه الاتاوة عليه والتي اوجدت فوضى اسعار بكل مستويات المعيشة، ليس اولها ارتفاع اجرة النقل واشتراك مولدات الكهرباء، وصولاً لجميع السلع التي ترتفع مع ارتفاع بدل النقل".وختم:"انتظرنا من الحكومة ان تنصفنا بزيادة الحد الادنى للرواتب وتصحيح الاجور ، فكانت النتيجة اقتطاع ما تبقى من محفظتنا الشهرية. ما هكذا تورد المقاربة يا حكومتنا".