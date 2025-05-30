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لبنان

عون استقبل بري في بعبدا

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:45
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
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وأطلع عون بري على نتائج زياراته إلى الخارج وأجريا تقييماً للانتخابات البلدية والاختيارية.
 
كما وتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونيفيل، كما بحثا في إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. 
 
ولدى مغادرته قصر بعبدا، قال بري: "الاجتماع مع الرئيس عون كان ممتازًا". 
 
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