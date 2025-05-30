عون استقبل بري في بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد في .

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وأطلع على نتائج زياراته إلى الخارج وأجريا تقييماً للانتخابات البلدية والاختيارية.

كما وتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونيفيل، كما بحثا في إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

ولدى مغادرته قصر ، قال : "الاجتماع مع كان ممتازًا".