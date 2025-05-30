العلامة ياسين: معالجة سلاح المقاومة وغيره لا يتم باساليب فوقية

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أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ في خطبة الجمعة التي القاها في المدرسة في مدينة صور "ان تصريحات بعض المسؤولين في البلد تعتبر طعنا بالوطن ، وضربا لصيغة العيش المشترك بين مختلف المكونات ومخالفة لتوجهات الذي أكد على ان معالجة موضوعات حساسة كسلاح وغيره لا يتم باساليب فوقية، بل بحوار هدفه الاستفادة من القدرات لحماية ".وتابع : ان "شرعية سلاح المقاومة لا تأتي ممن تاريخه كله اعتداء على الشرعية عبر القتل والاغتيالات والطائفية الدموية بل ان شرعية سلاح المقاومة مكرسة بدماء ابناء هذا الشعب الذي اجبرته الظروف على المواجهة نيابة عن الدولة التي يمنعها المشروع الصهيواميركي، ومن يدور في فلكه من امتلاك وتسليح باسلحة تواجه عصابات المخدرات فضلا عن العدو الاسرائيلي".اضاف: اننا "نتمنى ان يأتي الوقت الذي تصبح الدولة فيه قادرة على حماية سيادتها، عوضا عن تقديم خيرة شبابنا الذين وقوفوا حين وجدوا ان الدولة عاجزة عن التصدي للعدوين التكفيري والصهيوني وهيمنة الفاسدين عليها ".وتابع : اننا" نشيد باهلنا الاوفياء في الجنوب الذين جعلوا من يوم انتخابات يوم بيعة للمقاومة واهلها ، وتأكيدا على وحدة المجتمع وايمانه بمبدأ الدولة ، مؤكدين ان هذا اليوم كان رسالة قوية للجميع بان المقاومة ستبقى، لانها تنبع من مجتمع واع وحر وابي".(الوكالة الوطنية)