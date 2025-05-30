Advertisement

لبنان

العلامة ياسين: معالجة سلاح المقاومة وغيره لا يتم باساليب فوقية

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:38
A-
A+

Doc-P-1368091-638842091848920105.png
Doc-P-1368091-638842091848920105.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور "ان تصريحات بعض المسؤولين في البلد تعتبر طعنا بالوطن ، وضربا لصيغة العيش المشترك بين مختلف المكونات ومخالفة لتوجهات العهد الذي أكد على ان معالجة موضوعات حساسة كسلاح المقاومة وغيره لا يتم باساليب فوقية، بل بحوار جامع هدفه الاستفادة من القدرات لحماية لبنان".
Advertisement

وتابع : ان "شرعية سلاح المقاومة لا تأتي ممن تاريخه كله اعتداء على الشرعية عبر القتل والاغتيالات والطائفية الدموية بل ان شرعية سلاح المقاومة مكرسة بدماء ابناء هذا الشعب الذي اجبرته الظروف على المواجهة نيابة عن الدولة التي يمنعها المشروع الصهيواميركي، ومن يدور في فلكه من امتلاك وتسليح الجيش اللبناني باسلحة تواجه عصابات المخدرات فضلا عن العدو الاسرائيلي".

اضاف: اننا "نتمنى ان يأتي الوقت الذي تصبح الدولة فيه قادرة على حماية سيادتها، عوضا عن تقديم خيرة شبابنا الذين وقوفوا حين وجدوا ان الدولة عاجزة عن التصدي للعدوين التكفيري والصهيوني وهيمنة الفاسدين عليها ".

وتابع : اننا" نشيد باهلنا الاوفياء في الجنوب الذين جعلوا من يوم انتخابات يوم بيعة للمقاومة واهلها ، وتأكيدا على وحدة المجتمع وايمانه بمبدأ الدولة ، مؤكدين ان هذا اليوم كان رسالة قوية للجميع بان المقاومة ستبقى، لانها تنبع من مجتمع واع وحر وابي".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
العلامة ياسين: استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان يدفع الشعب بالتمسك بخيار المقاومة
lebanon 24
30/05/2025 15:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة ياسين: زيارة الرئيس الاميركي للمنطقة لا تحمل خيرا
lebanon 24
30/05/2025 15:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام: لا يمكننا الحديث عن نزع سلاح "حزب الله" من دون معالجة الهواجس
lebanon 24
30/05/2025 15:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب في يوم المقاومة والتحرير: نحيي أهلنا المتمسكين بأرضهم
lebanon 24
30/05/2025 15:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-05-30
08:17 | 2025-05-30
08:12 | 2025-05-30
08:03 | 2025-05-30
08:00 | 2025-05-30
07:58 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24