نصار اطلع بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات في وزارة العدل

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استقبل وزير العدل المحامي في مكتبه بالوزارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ، في حضور مستشارة الوزير المحامية ، حيث تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة والتعاون بين والمنظمة في المجالين الحقوقي والقانوني.كما أطلع الوزير بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها في الوزارة من أجل تأمين المرفق القضائي. (الوكالة الوطنية)