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لبنان

الجيش أزال السواتر الترابية في محيط بئر شعيب في بليدا

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:47
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قامت قوة من الجيش اللبناني بإزالة السواتر الترابية التي استحدثتها القوات الإسرائيلية في محيط بئر شعيب في بلدة بليدا ليل الأربعاء الماضي حيث عثرت على اجهزة تنصت وكاميرات. (الوكالة الوطنية)
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