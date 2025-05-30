"القوات أكثر من يريد قيام دولة فعلية".. بيان جديد لسمير جعجع!

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قال " " في بيان:"مع كامل تقديرنا للجهود التي يبذلها على أكثر من صعيد، ولكن بعض دوائر الأمن العام دأبت في المراحل الأخيرة على اتخاذ مجموعة تدابير غير مفهومة تضع أي مواطن لبناني في خانة الخيانة حتى إثبات العكس، وتعرقل الحياة الطبيعية للمواطنين، في الوقت الذي كان في إمكان الأمن العام ممارسة مهماته على أفضل طريقة ممكنة، ولكن بشكل غير بوليسي، ومن دون أن يرهب المواطنين ويعرقل حياتهم اليومية".وتابع:"آخر ما سجِّل على هذا الصعيد مداهمة منزل الصحافي ومصادرة جواز سفره وهاتفه والكومبيوتر الخاص به من دون أن يعرف الخلفية الكامنة وراء هذه الخطوة، كما كانت قد سُجلت في الآونة الأخيرة حوادث عدة باعتراض مواطنين لبنانيين كانوا آتين إلى أو خارجين منه في ، وأيضا ومن دون سابق إنذار وحجز أغراضهم وجوازات سفرهم، ما عرقل حياتهم نظرا لارتباطهم بمواعيد محددة في الخارج أو في لبنان، وكل ذلك لمجرد ان بعض دوائر الأمن العام لديها شبهات معينة على هؤلاء المواطنين".واكد"اننا في "القوات " أكثر من ينادي يوميا ويريد قيام دولة فعلية في لبنان، ولكن هذا يقتضي في الدرجة الأولى ألا تكون دولة بوليسية وان تأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين اللبنانيين، فإذا كان هناك مثلا من شبهات على أحد المواطنين، فلماذا لا يستدعى جهارا نهارا إلى الأمن العام ويُطلب منه ما يجب أن يُطلب بدلا من اصطياده في منزله أو في وتعطيل حياته أو رحلة عمله التي كان بصددها، ليتبيّن في ما بعد ان التهمة كانت مجرد شك لا أساس له من الصحة؟وختم لافتا الى "ان اعتبار كل مواطن لبناني عميلاً مشكوكا بأمره حتى إثبات العكس والتعاطي معه على هذا الأساس أمر لا يجوز على الإطلاق، ونطلب من والمدير العام للأمن العام التدخُّل لتصويب هذا الأمر، ومع تقديرنا، مجددا، للجهود التي يبذلها هذا الجهاز على أكثر من مستوى وشكرنا لعمله وجهوده، ولكن لا يجوز إضاعة هذه الجهود بتدابير يمكن استبدالها بوسائل مختلفة".