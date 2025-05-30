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لبنان

مرقص: تلفزيون لبنان قادرعلى المنافسة

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:32
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نظمت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني يوما ثقافيا بعنوان "حصاد الفصول" برعاية وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، شارك فيها مديرة الكلية الدكتورة نسرين الزمار وحضرها عدد من دكاترة الكلية والاعلاميين وطلاب .
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وقال مرقص:"انا خريج الجامعة اللبنانية -كلية الحقوق الفرع الثاني في جل الديب، وطالب اللبنانية يسعى وراء العلم بشكل صعب ومحفوف بالتحديات، وهو ما ستعرفون قيمته لاحقا" .

اضاف: "لقد علّمت لاحقا في الكلية التي كنت فيها طالبا وشعرت بأن طلاب هذه الجامعة لديهم استحقاق وإدارة وقيمة تعليمية، وقد ذكرني بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عندما زارنا في تلفزيون لبنان الذي يشبه الجامعة اللبنانية، حين قال: "انتم تعطون نتيجة كبيرة جدا قياسا بالامكانات التي لديكم"، وهذا يمثّل تحديًا للانسان".
وأشار إلى أن "البلد بدأ ينهض، من المطار إلى انتشار الجيش في الجنوب الى التعيينات والسلاح الفلسطيني وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسرية المصرفية والحدود الشمالية - الشرقية. نحن ذاهبون إلى مكان أفضل، الامكانات قليلة لكننا نعمل في الاتجاه الصحيح، وادعوكم الى أن تتسلحوا بالثقة وتشاركوا في المبادرات التي قد نحققها معا في الوزارة".

وأوضح "أننا نحتاج في التلفزيون الى خبرات في الغرافيك، وأنتم قادرون على العطاء ،لذلك ادعوكم إلى مدنا بالطاقات في الوزارة بكل مؤسساتها".

وفي معرض اجابته عن الأسئلة، شدد وزير الإعلام على انه "في موضوع التعاون مع التلفزيون هناك تكثيف مع الطلاب لأنكم المستقبل ولديكم مساحة في تلفزيون لبنان لانه تلفزيون كل الناس، والشاشة التي تحترم خصوصية الجميع من دون أي توجيه، انه للدولة والمواطن معا".

وشدد على "ان التلفزيون قادر على المنافسة وخصوصا ان لديه ميزتين، الأولى انه لا يشبه غيره لأن لا  خلفية معينة لديه ولا توجه سياسيًا معينًا، والثانية ان لديه ارشيفًا لو استثمر جيدا لربح التلفزيون كثيرا".

اشارة الى ان اليوم الثقافي ستتخلله ندوة اعلامية بعنوان "ذكاؤنا ام الذكاء الاصطناعي"وورش عمل ثقافية وموسيقية ورياضية ومسرحية. (الوكالة الوطنية)
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