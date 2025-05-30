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لبنان

مرقص اطلع من رئيس خلية الاعلام الامني العراقي على تجربة بلاده في مكافحة المخدرات

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:54
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إستقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في جمهورية العراق اللواء الدكتور سعد ابراهيم، يرافقه نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية الدكتور يوسف السبعاوي.
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إثر اللقاء، قال اللواء إبراهيم: "اللقاء كان مفيدا حيث تم تبادل الآراء بكل المواضيع، ومنها تجربة العراق في مجال الإعلام الأمني لدحض الشائعات والاخبار المفبركة والإرهاب ومكافحة المخدرات. ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة الغنية إلى لبنان لمكافحة المخدرات، وهذه أمور تهم لبنان والعراق وكل العالم". وشدد على "استمرار التعاون والتنسيق على المستوى الإعلامي وتعزيزه في كلا البلدين". (الوكالة الوطنية)
 
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