مرقص اطلع من رئيس خلية الاعلام الامني العراقي على تجربة بلاده في مكافحة المخدرات

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إستقبل المحامي في مكتبه في الوزارة، رئيس خلية الإعلام الأمني في في اللواء الدكتور سعد ، يرافقه القانونية والقضائية في الدكتور .إثر اللقاء، قال : "اللقاء كان مفيدا حيث تم تبادل الآراء بكل المواضيع، ومنها تجربة العراق في مجال الإعلام الأمني لدحض الشائعات والاخبار المفبركة والإرهاب ومكافحة المخدرات. ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة الغنية إلى لمكافحة المخدرات، وهذه أمور تهم لبنان والعراق وكل العالم". وشدد على "استمرار التعاون والتنسيق على المستوى الإعلامي وتعزيزه في كلا البلدين". (الوكالة الوطنية)