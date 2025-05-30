توضيح من وزارة الخارجية

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عطفاً على ما نشرته احدى الصحف المحلية حول "خطأ اداري أو بروتوكولي في الخارجية" بالنسبة لزيارة قام بها في ، اللبناني الأصل، الدكتور حسام ، مع ما تضمنه ذلك من مغالطات تجافي الحقيقة، يهمّ أن توضح، وعلى نحو بديهي وحاسم، بأن فيها قد قامت بترتيب المواعيد الرسمية الخاصة بالوزير الزائر مع المسؤولين اللبنانيين الذين أتاحت جداول مواعيدهم وارتباطاتهم باستقباله تزامناً مع وجود نظيره اللبناني، معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ، خارج البلاد حيث كانا قد التقيا في على هامش مشاركتهما في اجتماعات اضافة الى زيارته لقيادة اليونيفيل في الجنوب. أما ما نُسب زعماً عن "خطأ بروتوكولي او اداري" فهو ينطوي على ادلاء مخالف للواقع وللأصول وليس من شأنه أن يمسّ علاقات التعاون القائمة بين جمهورتي ولاتفيا التي ترعاها المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل.