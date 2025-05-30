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لبنان

توضيح من وزارة الخارجية

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:09
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عطفاً على ما نشرته احدى الصحف المحلية حول "خطأ اداري أو بروتوكولي في الخارجية" بالنسبة لزيارة قام بها وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، اللبناني الأصل، الدكتور حسام أبو مرعي، مع ما تضمنه ذلك من مغالطات تجافي الحقيقة، يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح، وعلى نحو بديهي وحاسم، بأن مديرية المراسم فيها قد قامت بترتيب المواعيد الرسمية الخاصة بالوزير الزائر مع المسؤولين اللبنانيين الذين أتاحت جداول مواعيدهم وارتباطاتهم باستقباله تزامناً مع وجود نظيره اللبناني، معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، خارج البلاد حيث كانا قد التقيا في جنيف على هامش مشاركتهما في اجتماعات جمعية الصحة العالمية اضافة الى زيارته لقيادة اليونيفيل في الجنوب. أما ما نُسب زعماً عن "خطأ بروتوكولي او اداري" فهو ينطوي على ادلاء مخالف للواقع وللأصول وليس من شأنه أن يمسّ علاقات التعاون القائمة بين جمهورتي لبنان ولاتفيا التي ترعاها المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل.
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