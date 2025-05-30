رسالة إسرائيليّة لسكان بلدة جنوبيّة... ماذا تضمّنت؟

عثر أحد المواطنين في ، على منشور إسرائيلي مُعلّق على جدران منزلٍ في البلدة الجنوبيّة.

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وطلب العدوّ الإسرائيليّ في المنشور من سكان عيتا الشعب، بمنع عودة عناصر " " إلى البلدة، كيّ "لا تتعرّض المنطقة للخطر".