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لبنان

رسالة إسرائيليّة لسكان بلدة جنوبيّة... ماذا تضمّنت؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:19
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عثر أحد المواطنين في عيتا الشعب، على منشور إسرائيلي مُعلّق على جدران منزلٍ في البلدة الجنوبيّة.
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وطلب العدوّ الإسرائيليّ في المنشور من سكان عيتا الشعب، بمنع عودة عناصر "حزب الله" إلى البلدة، كيّ "لا تتعرّض المنطقة للخطر".
 
 
 
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