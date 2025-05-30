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لبنان

بلدية طرابلس.. "نسيج" تحسم موقفها!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2025 | 09:45
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بعد انتخاب عبد الحميد كريمة رئيساً لبلدية طرابلس، بدأت أوساط لائحة "نسيج" تلوّح بخيار الاستقالة، في ما يبدو أنه اعتراض أولي على مسار توزيع المواقع داخل المجلس البلدي.
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وفي ظل هذا المناخ المشحون، تتجه "نسيج" الى عقد اجتماع مغلق مساء اليوم لبحث الخيارات المطروحة، على أن يُعلَن القرار النهائي في مؤتمر صحفي حاسم يُعقد عند الساعة السادسة مساءً في الرابطة الثقافية.

وتتجه الأنظار إلى طرابلس لمعرفة ما إذا كانت اللائحة ستتجه فعلاً نحو الاستقالات الجماعية التي قد تخلط الأوراق البلدية، أم أن المشهد سيحمل مفاجآت في اتجاه تفاهمات أو تحالفات غير متوقعة مع أطراف كانت حتى الأمس القريب في موقع الخصومة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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