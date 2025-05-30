بلدية طرابلس.. "نسيج" تحسم موقفها!

بعد انتخاب رئيساً لبلدية ، بدأت أوساط لائحة "نسيج" تلوّح بخيار الاستقالة، في ما يبدو أنه اعتراض أولي على مسار توزيع المواقع داخل .

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وفي ظل هذا المناخ المشحون، تتجه "نسيج" الى عقد اجتماع مغلق مساء اليوم لبحث الخيارات المطروحة، على أن يُعلَن القرار النهائي في حاسم يُعقد عند الساعة السادسة مساءً في .



وتتجه الأنظار إلى طرابلس لمعرفة ما إذا كانت اللائحة ستتجه فعلاً نحو الاستقالات الجماعية التي قد تخلط الأوراق البلدية، أم أن المشهد سيحمل مفاجآت في اتجاه تفاهمات أو تحالفات غير متوقعة مع أطراف كانت حتى الأمس القريب في موقع الخصومة.