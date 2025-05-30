شيخ العقل زار "خلوة القطالب" والمجلس الديني في المختارة واستقبل الرهبنة البوليسية

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زار شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور المجلس الديني الأثري في قصر المختارة، لمناسبة ايام "العشر المباركة"، برفقة عدد من المشايخ، وكان في استقباله مشايخ من البلدة والجوار.واستذكر الشيخ ابي المنى خلال الزيارة تاريخ ، ودور عائلة المشرّف في احتضان الطائفة والوطن، كما علاقتها التاريخية الوثيقة طيلة الفترات الزمنية بالمشايخ ، وتضحياتها في سبيل حفظ المجتمع والهوية الاسلامية العربية للدروز". ومحيياً الاستاذ ، ومشيدا بمواقفه الوطنية الثابتة، وداعياً له "في هذه الايام والليالي المباركة بدوام العافية والاطمئنان".كما زار شيخ العقل "خلوة القطالب" الشريفة في بعذران والشيخ ابو حسن غنام وجمع من المشايخ، لإحياء لقاء ديني تقليدي يقام عادة في احد ايام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بحضور الشيخ الجليل ابو داوود منير القضماني، والمشايخ: ابو حسن عادل النمر، ابو خليل نصر وابو هاني ماجد ابو سعد الذي تحدث عن معاني المناسبة، شارحاً بعض المفاهيم .وكانت كلمة للشيخ ابي المنى من وحي المناسبة، اكد فيها ان "هذه الايام والليالي المباركة تعد فرصة للمؤمنين، لتجديد التوبة والسعي لبلوغ الغاية التوحيدية"، مشدداً على "اهمية اقامة الشريعة والالتزام بالفرائض الدينية ومواجهة التحديات، بمزيد من الايمان والمعرفة والثقافة والتآلف".كما زار والشيخ غنام ومشايخ "مزار" المرحوم الشيخ ابو يوسف حسين هاني في بعذران، للتبرك والتأكيد على الصلة الروحية الوثيقة التي تجمعه بالعائلة الكريمة، كما قدما التعازي قي دار البلدة بالمرحوم ابو ادهم بدري باز.واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه الرئيس العام للجمعية البولسية (للروم الكاثوليك) الاب مروان سيدي، يرافقه الدكتور سهيل ابو حلا والدكتور منير حمزة، حيث عرّف الاب سيدي بنشاط الجمعية وبمجلسها العام الجديد ورسالتها، وتناول اللقاء العلاقات الروحية، واهمية تعزيزها خاصة على مستوى منطقة الجبل ولبنان . (الوكالة الوطنية)