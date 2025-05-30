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لبنان

شيخ العقل زار "خلوة القطالب" والمجلس الديني في المختارة واستقبل الرهبنة البوليسية

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:03
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زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى المجلس الديني الأثري في قصر المختارة، لمناسبة ايام "العشر المباركة"، برفقة عدد من المشايخ، وكان في استقباله مشايخ من البلدة والجوار.
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واستذكر الشيخ ابي المنى خلال الزيارة تاريخ القصر، ودور عائلة جنبلاط المشرّف في احتضان الطائفة والوطن، كما علاقتها التاريخية الوثيقة طيلة الفترات الزمنية بالمشايخ الموحدين، وتضحياتها في سبيل حفظ المجتمع والهوية الاسلامية العربية للدروز". ومحيياً الاستاذ وليد جنبلاط، ومشيدا بمواقفه الوطنية الثابتة، وداعياً له "في هذه الايام والليالي المباركة بدوام العافية والاطمئنان". 

كما زار شيخ العقل "خلوة القطالب" الشريفة في بعذران الشوف والشيخ الجليل ابو زين الدين حسن غنام وجمع من المشايخ، لإحياء لقاء ديني تقليدي يقام عادة في احد ايام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بحضور الشيخ الجليل ابو داوود منير القضماني، والمشايخ: ابو حسن عادل النمر، ابو خليل نجيب نصر وابو هاني ماجد ابو سعد الذي تحدث عن معاني المناسبة، شارحاً بعض المفاهيم الدينية

وكانت كلمة للشيخ ابي المنى من وحي المناسبة، اكد فيها ان "هذه الايام والليالي المباركة تعد فرصة للمؤمنين، لتجديد التوبة والسعي لبلوغ الغاية التوحيدية"، مشدداً على "اهمية اقامة الشريعة والالتزام بالفرائض الدينية ومواجهة التحديات، بمزيد من الايمان والمعرفة والثقافة والتآلف". 

 كما زار والشيخ غنام ومشايخ "مزار" المرحوم الشيخ ابو يوسف حسين هاني في بعذران، للتبرك والتأكيد على الصلة الروحية الوثيقة التي تجمعه بالعائلة الكريمة، كما قدما التعازي قي دار البلدة بالمرحوم ابو ادهم بدري باز.  

واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه الرئيس العام للجمعية البولسية (للروم الكاثوليك) الاب مروان سيدي، يرافقه الدكتور سهيل ابو حلا والدكتور منير حمزة، حيث عرّف الاب سيدي بنشاط الجمعية وبمجلسها العام الجديد ورسالتها، وتناول اللقاء العلاقات الروحية، واهمية تعزيزها خاصة على مستوى منطقة الجبل ولبنان بشكل عام. (الوكالة الوطنية)
 
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