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لبنان

وفيق صفا اجتمع مع المنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:54
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في إطار لقاءات التنسيق الدورية، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب ‏الله وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين ‏بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان.
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كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الإسرائيليّة ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيّد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة.‏
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