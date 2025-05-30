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لبنان
وفيق صفا اجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
30-05-2025
|
10:54
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في إطار لقاءات التنسيق الدورية، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله
وفيق صفا
مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
جينين بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار
مجلس الأمن
1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان.
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كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الإسرائيليّة المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيّد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة.
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