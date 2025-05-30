وفيق صفا اجتمع مع المنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان

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في إطار لقاءات التنسيق الدورية، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب ‏الله مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين ‏بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان.كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الإسرائيليّة ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيّد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة.‏