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لبنان

بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:28
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
 
تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي.
 
 
وفي هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه.
 
 
كذلك، عملت الوحدة على إزالة 12 ساتراً ترابيّاً بعد إقامتها في البلدة من قبل العدو.
 
ويستمر التنسيق بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل من أجل متابعة الوضع في الجنوب، لا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي.
 
 
 
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