بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب

صدر عن – البيان الآتي:

تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو .

وفي هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر في محيط بلدة بليدا - ، وعملت على تفكيكه.

كذلك، عملت الوحدة على إزالة 12 ساتراً ترابيّاً بعد إقامتها في البلدة من قبل العدو.

ويستمر التنسيق بين قيادة الجيش وقوة المؤقتة في - اليونيفيل من أجل متابعة الوضع في الجنوب، لا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي.