بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب

تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي. في هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة… pic.twitter.com/c0MVIbhdMG
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2025
تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي. في هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة… pic.twitter.com/c0MVIbhdMG