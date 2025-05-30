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لبنان

وزارة الاعلام دعت إلى تقديم طلبات لإدارة "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:15
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أعلنت وزارة الإعلام في بيان، انه "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات العليا في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضا بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو الوزارة اللبنانيين أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء مركزي رئيس مجلس إدارة / مدير عام وخمسة أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل".
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كما دعت "الراغبين والراغبات بالترشح الى الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونية لكل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومجلس الخدمة المدنية، وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb".
 
وأشارت الى أن "المهلة الأخيرة لتسلم الطلبات 06/06/2025، ويتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة"، موضحة أنه "يقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى".
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