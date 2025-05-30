وزارة الاعلام دعت إلى تقديم طلبات لإدارة "تلفزيون لبنان"

أعلنت في بيان، انه "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضا بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو الوزارة اللبنانيين أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء مركزي رئيس مجلس إدارة / مدير عام وخمسة أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة ش.م.ل".

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كما دعت "الراغبين والراغبات بالترشح الى الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونية لكل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام، ومكتب لشؤون ، ومجلس الخدمة المدنية، وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb".

وأشارت الى أن "المهلة الأخيرة لتسلم الطلبات 06/06/2025، ويتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة"، موضحة أنه "يقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى".