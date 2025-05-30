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لبنان

في الوزاني.. هذا ما فعلته قوة إسرائيلية

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:48
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ذكرت قناة "الميادين"، مساء اليوم، أنّ قوة عسكرية إسرائيلية انسحبت من الأراضي اللبنانية بعدما تقدّمت نحو ضفاف نهر الوزاني وحفرت خندقاً في المكان.
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وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن صفارات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل خشيةً من تسلّل مسيّرة.

لكن، وبعد التحقق، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات التي فُعّلت في بلدة شامير على الحدود اللبنانية كانت نتيجة تشخيص خاطئ.
 
ومساء، عمدت قوة إسرائيلي إلى الصاق بيانات تحريضية ضدَّ "حزب الله" على بعض المركبات في بلدة الضهيرة بالإضافة إلى جدران مبنى متضرر مُخصص لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
 
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