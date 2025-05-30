في الوزاني.. هذا ما فعلته قوة إسرائيلية

ذكرت قناة "الميادين"، مساء اليوم، أنّ قوة عسكرية إسرائيلية انسحبت من الأراضي بعدما تقدّمت نحو ضفاف نهر الوزاني وحفرت خندقاً في المكان.

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وكانت أعلنت أن دوّت في شمال خشيةً من تسلّل مسيّرة.



لكن، وبعد التحقق، أوضح الجيش أن الإنذارات التي فُعّلت في بلدة شامير على الحدود اللبنانية كانت نتيجة تشخيص خاطئ.