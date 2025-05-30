ما جديد علاقة "حزب الله" برئيس الجمهورية؟ مصادر تكشف

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقربة من " " قولها إن "الأخير لن يتحدّث بشأن سلاحه في ظل ما يعتبرهُ حملة يتعرّض لها وتتزامن مع التصعيد على الجنوب وتهديداتٍ بتوسيع الحرب على ".

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وذكرت المصادر أن "علاقة الحزب برئيس الجمهورية يحكمها التفاهم على المسار المُقبل بهدوء ومن دون ضغط في أي جدول زمنيّ".

وأوضحت المصادر أنَّ "الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي"، معتبرة أن "الأجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع أي بانسحاب اسرائيلي وتحريرِ الاسرى ووقف ".