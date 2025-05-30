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لبنان

ما جديد علاقة "حزب الله" برئيس الجمهورية؟ مصادر تكشف

Lebanon 24
30-05-2025 | 15:28
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إن "الأخير لن يتحدّث بشأن سلاحه في ظل ما يعتبرهُ حملة يتعرّض لها وتتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على الجنوب وتهديداتٍ بتوسيع الحرب على لبنان".
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وذكرت المصادر أن "علاقة الحزب برئيس الجمهورية جوزاف عون يحكمها التفاهم على المسار المُقبل بهدوء ومن دون ضغط في أي جدول زمنيّ".
 
وأوضحت المصادر أنَّ "الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي"، معتبرة أن "الأجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع أي بانسحاب اسرائيلي وتحريرِ الاسرى ووقف الغارات".
 
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