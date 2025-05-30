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لبنان

استقالات في روابط جمهور النجمة رفضاً لزيارة إدارة النادي لنواف سلام

Lebanon 24
30-05-2025 | 16:33
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تصاعدت الأزمة داخل نادي النجمة بعد إعلان عدد من مسؤولي مكتب جمهور النجمة - الضاحية تقديم استقالاتهم الجماعية، احتجاجاً على الخطوة التي قامت بها إدارة النادي عبر زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، في أعقاب الهتافات التي أطلقها الجمهور ضده خلال إحدى مباريات الفريق.
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واعتبر المستقيلون، في بيان صدر عن مكتب الجمهور، أن ما قامت به الإدارة يعكس حالة "نفاق صريح" تجاه جمهور النادي، خاصة بعد تقديم اعتذارات من قبل بعض الإداريين عمّا وصفوه بالموقف العفوي الذي عبّر عنه المشجعون في المدرجات. 
 
وشدد البيان على أن هذه الاعتذارات لا تمثل القاعدة الجماهيرية التي وقفت دائماً في الصفوف الأمامية دفاعاً عن كرامة النادي وقيمه، مستشهدين بالتضحيات التي قدمها الجمهور على مدار السنوات الماضية، ومنها سقوط أكثر من 223 شهيداً من مشجعي النجمة وفق نص البيان.

وأعلن المكتب حلّ جميع الروابط التابعة له، في خطوة تصعيدية جاءت رفضاً لما اعتبروه تجاوزاً للإرادة الجماهيرية، ومحاولة لتقديم تنازلات سياسية لا تعكس موقف الجمهور الحقيقي من الزيارة ومن الشخصيات الرسمية التي استقبلتها الإدارة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر الداخلي داخل نادي النجمة، وسط تباينات واضحة بين الإدارة والجمهور حول طريقة التعاطي مع المستجدات السياسية المرتبطة بالنادي.
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