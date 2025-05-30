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لبنان
سفارات تعمم بتصعيد الحملة على "حزب الله"؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
22:38
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كتبت «البناء» ان سفارات دول أجنبية في
لبنان
عمّمت على المقربين منها من سياسيين وإعلاميين ومحللين، تصعيد الهجمة واللهجة ضد
حزب الله
وعلى مختلف الشخصيات السياسية والإعلامية في فريق
المقاومة
الى الحد
الأقصى
لاستفزاز الحزب والضغط عليه لمواكبة التصعيد العسكري
الإسرائيلية
وذلك لإشعال الوضع الداخلي إعلامياً وسياسياً حتى وصول أورتاغوس الى لبنان لتعزيز موقفها التفاوضي وتزيد الضغوط على الدولة لوضع سلاح حزب الله على الطاولة.
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إلا أن أوساطاً مواكبة للحركة الخارجية باتجاه لبنان، أوضحت لـ»البناء» أن وضع لبنان لا يُحسَد عليه في ظل التحولات في المنطقة وضعف محور المقاومة، وحملة الضغط الخارجي على لبنان ستشتد في الأسابيع المقبلة، وسيُصار إلى تشديد الحصار المالي على حزب الله وعلى
الدولة اللبنانية
واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيعها، لكن الحديث عن اجتياح إسرائيلي
بري
للجنوب الى الأولي ودخول للفصائل المسلحة من
الحدود السورية
الى
البقاع
أو دخول أميركيّ عسكريّ جويّ على خط المعركة للقضاء على حزب الله أو ليسلّم سلاحه، هذا كلام مضخم ولا يعبّر عن الواقع، ويهدف الى التهديد والتهويل على بيئة المقاومة وللضغط التفاوضيّ على لبنان.
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